صحيفة عبرية: الضربات الاسرائيلية ستتواصل ضد سوريا

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الاربعاء، بأن الجيش الاسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وضرباته الجوية داخل سوريا، للحد من قدرة ايران على نقل الأسلحة.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن ضربات الجيش الاسرائيلي تأتي في إطار الضغط على سوريا وتدفيعها ثمن افساح المجال للإيرانيين العمل على أراضيها، ونقل الاسلحة

واضافت: "الضربات محاولة لإقناع الرئيس بشار الأسد، بالتوقف عن افساح المجال للإيرانيين بالتواجد في بلاده، أو تقليص الدعم"

وأشارت "تايمز أوف"، إلى أنه يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021.

وشددت الصحيفة، بأن "إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء وجود هذه الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله بالقرب من حدودها، وترغب في إخراجها جميعاً من سوريا، من خلال تكثيف الهجمات على مواقعهم".

وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن الطيران الإسرائيلي نفذ فجر الثلاثاء "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأسفر الهجوم، حسب مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن أضرار مادية غير كبيرة دون أن يؤدي إلى إصابات في صفوف العسكريين السوريين.

كما قامت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.