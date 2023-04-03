صحيفة عبرية تكشف طريقة اسقاط "المسيرة" القادمة من الأراضي السورية

البوابة - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن اسرائيل تمكنت من اسقاط الطائرة المسيرة، التي اخترقت أجواءها قادمة من الأراضي السورية، من خلال الوسائل الناعمة.

وأضافت يديعوت أحرونوت، صباح اليوم الإثنين، إن إسقاط الطائرة المسيرة، الذي تم في منطقة مفتوحة شمال بحيرة طبريا، مساء الأحد، لم يكن من خلال الصواريخ أو بنيران المضادات الأرضية، وإنما بواسطة الحرب الإلكترونية.

واشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه في الحرب الإلكترونية، يتم تعطيل حركة الطائرة وإسقاطها، عبر ارسال اشارات عن بعد.

ووفقا للصحيفة، فإن اسرائيل استخدمت خلال العامين الماضيين، نفس الطريقة، لإسقاط الطائرات المسيرة على حدود قطاع غزة وجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قدر الجيش الاسرائيلي، أن تكون الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، إيرانية الصنع.

يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في تغريدة له عبر "تويتر"، مساء الأحد، أنه تم متابعة قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية، من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو، مبينا أنه تم اسقاطها في منطقة مفتوحة