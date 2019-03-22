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صحيفة عبرية: حافظ الاسد استعد لابرام اتفاق مثل السادات وننياهو فاوض بشار

صحيفة عبرية: حافظ الاسد استعد لابرام اتفاق مثل السادات وننياهو فاوض بشار
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