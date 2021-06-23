صحيفة عبرية: غرفة عمليات إسرائيلية أردنية مشتركة

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يعمل على توثيق تعاونه مع الجيش الأردني على طول الحدود بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك سيتم عبر إقامة غرفة إدارة عمليات مشتركة لكلا الجيشين، حيث يتقاسم الجانبان فيها صورة مراقبة متشابهة تتيح لهما استخدام لغة مشتركة بواسطة استعمال وسائل الجيش الإسرائيلي ومن خلال نظام تحكم ومراقبة واحد.



وسائل المراقبة مشتركة

وعلى الرغم من عدم وجود ممثلين أردنيين في غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي والعكس صحيح، لكن عمليًا للمرة الأولى سيحصل الجانبان على صورة متشابهة من وسائل المراقبة وتجميع المعلومات للجيش الإسرائيلي، وبذلك يتم تبادل معلومات حيوية مشتركة، بهدف إحباط عمليات التسلل إلى إسرائيل، وفقًا لموقع "إسرائيل24".

توسيعه على كافة الحدود

ويبدأ العمل المشترك في الأشهر القادمة، وفي حال نجاح المشروع سيتم دراسة توسيعه بشكل كبير إلى مناطق إضافية على طول الحدود.



وأفاد تقرير "معاريف" أن غرفة العمليات المشتركة هي جزء من مشروع واسع للجيش الإسرائيلي يعرف باسم "رافعة في الحدود" والذي في إطاره يتم إجراء تغييرات تنظيمية وبالمفاهيم بشأن الدفاع عن الحدود، ويجري تغيير في مبنى وتدريب الكتائب الأربعة التي تحرس الحدود، نشر أجهزة المراقبة والرادارات في نقاط الضعف على طول الحدود وتقدر تكلفة المشروع بـ120 مليون شيكل.