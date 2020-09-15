صحيفة عبرية: 3 دول عربية وباكستان ستقيم اتفاقيات مع إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن 3 دول عربية بالإضافة إلى باكستان، قد تكون التالية بعد الإمارات والبحرين في توقيع اتفاق تطبيع أو سلام مع إسرائيل في المرحلة المقبلة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن نور داهاري الباحث البريطاني الباكستاني المستقل الذي يرأس المعهد الإسلامي لمكافحة الإرهاب (ITCT)، قوله إن "باكستان لديها مصالح قومية لا تسمح لهم ببدء علاقة مفتوحة مع إسرائيل لكنها لم تغلق الباب على هذه المسألة"، وأضاف قائلا إن "البلدين يتبادلان الاستخبارات والمعرفة العسكرية منذ عقود. لم تنظر باكستان إلى الدولة اليهودية على أنها عدو، ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في المستقبل".

من جهة أخرى، قال داهاري إن "هناك عددا من الدول التي تقف في الطابور وتنتظر الانضمام للاتفاقيات، منها عمان والسودان والمغرب والسعودية، كما أن قطر قد تنضم إلى اتفاق مع إسرائيل عاجلا أم آجلا".

بدورها، نقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية قولها إن واشنطن تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة مع 3 دول عربية بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عمان والسودان بالإضافة إلى المغرب.

ومن المقرر أن يتم اليوم في البيت الأبيض، توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيكون بحضور كبير