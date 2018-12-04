يبلغ الأمير الوليد بن طلال من العمر 63 عاما، وهو أحد أثرى أثرياء العالم

تناولت صحيفة "عكاظ"، التابعة للحكومة السعودية، الشائعات المتداولة عن وفاة رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال.

وقالت "عكاظ" إن شائعة وفاة الوليد بن طلال صادرة عن جهات "مجهولة وحسابات مغرضة"، موضحة أنها تأتي "في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات خارجية مشبوهة، هدفها النيل من سمعتها ومسيرتها التنموية محليا وإقليميا وعالميا، واتهامها بأكاذيب وفبركات باطلة لا صحة لها".

وكان حسابات منسوبة للديوان الملكي، وأخرى للأمير خالد بن الوليد بن طلال، نعت رجل الأعمال الذي أوقف نهاية العام الماضي على خلفية قضايا متعلقة بالفساد.

ويبلغ الأمير الوليد بن طلال من العمر 63 عاما، وهو أحد أثرى أثرياء العالم.

وأكد الأمير الوليد بن طلال أنه لا يزال يسيطر على شركة "المملكة القابضة"، بعد أنباء سحب غالبية أسهمه منها.