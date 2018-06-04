صحيفة كويتية تكشف فحوى رسالة أمير قطر للصباح

الرسالة سلمها وزير خارجية قطر إلى أمير دولة الكويت

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أنها حصلت من مصادر دبلوماسية خليجية على فحوى الرسالة التي بعث بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح.

وقالت الصحيفة، إن الشيخ تميم، أعرب للشيخ الصباح، عن موافقته على عقد أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية.

ونقلت الصحيفة عن من وصفتهم بـ"المصادر الدبلوماسية الخليجية"، أن الرسالة التي وجهها آل ثاني الجمعة للصباح "تضمنت الموافقة على حضور أي اجتماع يدعو إليه سموه لتنقية الصف الخليجي من الخلافات، وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة التي تجاوزت السنة الأولى من عمرها الآن".

وذكرت المصادر "المطلعة على الملف"، بحسب الصحيفة، أن الجانب القطري تمنى أن "تكون الصراحة والشفافية وغياب الإملاءات والشروط المسبقة هي العناصر الأساسية للقاءات والاجتماعات"، كما تمنى تفعيل موضوع الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت "للوصول إلى صيغة تجنب الشعوب نتائج الخلافات السياسية بين القادة والحكومات".

وفي وقت سابق الأحد، تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الرسالة "تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".