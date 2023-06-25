صحيفة لبنانية: توتر كبير بين الأردن وحماس لهذا السبب؟

ذكرت صحيفة لبنانية، بأن العلاقات بين الأردن وحركة حماس، تشهد توترًا كبيرًا وانقطاعًا في الاتصالات بينهما بسبب اعتقال أربعة أشخاص في المملكة بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن السلطات الأردنية اعتقلت أربعة مواطنين من أصل فلسطيني بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة في الضفة الغربية، وتحديدًا حركة حماس.

وزعمت قناة "كان" العبرية أن السلطات الأردنية اعتقلت أربعة أشخاص بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة في الضفة الغربية بتوجيهات من القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

ووفقًا لما زعمت القناة العبرية، فإن الفلسطينيين الأربعة الذين اعتقلوا في الأردن بسبب اشتباه في تهريب ذخيرة إلى تنظيمات مسلحة في الضفة الغربية، تلقوا توجيهات من أفراد حماس في لبنان ومن رئيس الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري.

ووفقًا لمصدر في قناة "كان"، فإن العاروري، الذي يشغل أيضًا منصب النائب الثاني في حماس، مسؤول عن العمليات والتمويل وتهريب الأسلحة لصالح الجماعات المسلحة في الضفة الغربية.

