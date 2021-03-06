صدامات بين مؤيدين لترامب ومعارضين له بنيويورك

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، صدامات بين مؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب، وآخرين معارضين له، ما دفع الشرطة لاعتقال عدد من الجانبين.

ووقعت المصادمات في ميدان “التايمز” عندما أراد مؤيدو الرئيس السباق، رفع لافتة مكتوب عليها “أنقذ يا ترامب أمريكا في 2024” بالميدان، ما أثار حفيظة المعارضين له ما دفعهم لإثنائهم عن فعل ذلك.

وتصدى عناصر من حركة “حياة السود مهمة” الناشطة في المجتمع الأمريكي الإفريقي، لمؤيدي ترامب، لمنعهم من رفع اللافتة في الميدان.

شرطة نيويورك تدخلت ومنعت مؤيدي ترامب من رفع اللافتة، وقامت بتوقيف عدد من الطرفين بعد تبادلهم الاشتباكات. (الأناضول)