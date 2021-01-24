صدامات وأعمال نهب خلال احتجاجات على حظر التجول في هولندا‎

استعانت الشرطة بخرطوم مياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة وسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص. بينما أضرمت النيران في سيارات ونهبت متاجر في أيندهوفن جنوب البلاد.

اندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب الأحد في مدن هولندية عدة خلال تظاهرات رفضا لحظر التجول الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية والسلطات المحلية.

وذكر تلفزيون ”إن أو إس“ العام أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة وسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.

وفي أيندهوفن جنوب البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم المئات، بحسب قناة تلفزيونية محلية.

باشرت هولندا السبت أول حظر تجول تعتمده منذ الحرب العالمية الثانية. ويمنع الخروج بين الساعة 21,00 والساعة 04,30 حتى التاسع من شباط/فبراير على الأقل.

وأضرمت النيران في سيارات ونهبت متاجر في محطة أيندهوفن المركزية على ما أضافت المحطة.

وقالت شرطة المدينة لوكالة فرانس برس إنّ “ما لا يقل عن 30 شخصا أوقفوا” مؤكدة أن ليس لديها حصيلة بجرحى محتملين.

وطلبت شركة السكك الحديد الهولندية من المسافرين “تجنب” محطة أيندهوفن سنترال حيث توقفت حركة القطارات بسبب تدخل فرق الإسعاف على مقربة منها.

وأضرمت النيران أيضا بمركز لفحوص كوفيد-19 مساء السبت في بلدة أورك في شمال البلاد مع دخول حظر التجول حيز التنفيذ على الصعيد الوطني على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال وزير الصحة هوغو دي وينغه “إن إحراق مركز الفحوص في اورك يتجاوز كل الحدود”.

وباشرت هولندا السبت أول حظر تجول تعتمده منذ الحرب العالمية الثانية. ويمنع الخروج بين الساعة 21,00 والساعة 04,30 حتى التاسع من شباط/فبراير على الأقل.

ويواجه المخالفون غرامة قدرها 95 يورو.

وثمة استثناءات لا سيما للأشخاص العائدين من مراسم جنازة أو الذين يعملون خلال حظر التجول شرط أن يبرزوا شهادة تنقل.



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