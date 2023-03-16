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صدام حسين كان يحتقر أسامة بن لادن

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 09:03
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

البوابه - كشف عميل الـ FBI  جورج بيرو الذي قام بالتحقيق مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن الأخير كان يحتقر أسامة بن لادن زعيم  تنظيم القاعدة ولا يحبه.

قال العميل بيرو عبر مقابلة مع شبكة CNN إن الرئيس العراقي السابق أبلغه أنه لا يحب أسامة بن لادن كما أبلغه بأنه لا يؤمن بأيديولوجية القاعدة كونها تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في العالم العربي.

وأشار بيرو إلى أن صدام حسين قال عن أسامة بن لادن مازحا: "لا يمكنك الوثوق بأي شخص له لحية كهذه.

وقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة فجر الإثنين 2 مايو 2011 في منطقة أبوت آباد التي تبعد عن اسلام اباد  120 كم.

 

العقل المدبر لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن
العقل المدبر لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن

 

 

 

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