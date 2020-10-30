صدمة في الاردن.. معشوقهم الذهبي خلف القضبان منذ 75 يوما

صدم الاردنيون اليوم بعد تداول انباء اكدتها عائلة البطل الاولمبي احمد ابو غوش بوجوده خلف القضبان ورفض السلطات الامنية تكفيله في الوقت الذي اكدت صفحته على الفيس بوك اعتزاله اللعب بشكل نهائي

وكانت صدمة الجماهير العريضة التي تفتخر بانجاز الشاب واخلاقه وتواضعه بإعلانه الاعتزال رغم قدرته على العطاء

كما اكدت تقارير بان البطل الذهبي ابو غوش موقوف على قضية تتعلق بالاوراق الثبوتية ووجود خلل فيها منذ سنوات طويلة ربما قبل ولادته فيما قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان اللاعب احمد ابو غوش موقوف في احد مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء تم توقيفه على اثرها وهي بيد القضاء حالياً للفصل فيها . مؤكداً ان كل ما يشاع حول توقيفه لاسباب رياضية او اولمبية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة .

من جهته فان الاتحاد الاردني للتايكواندو اشار الى انه لم يتبلغ رسميا بقرار اعتزال لاعبه الدولي وقال في بيان "اننا في اتحاد التايكواندو و إذ لم نبلغ بشكل رسمي بهذا القرار ، و لا نعرف دوافعه و اسبابه ؛ كما يتعذر أيضاً التواصل مع اللاعب في الوقت الحالي لفهم ذلك، كونه موقوفاً على قضية منظورة لدى القضاء الاردني"

واشار الى الاتحاد تجنب التطرق لقضية توقيفه طوال الشهرين الماضيين احتراماً لخصوصية اللاعب ، و الذي هو أيضاً أحد منتسبي جهاز الامن العام و على رأس عمله، و احتراماً من الاتحاد كذلك للجهات القضائية، بانتظار البت في القضية و صدور الحكم النهائي".

أحمد أبو غوش البطل الأردني بدل ما يكون بحضر حاله لا أولمبياد طوكيو صارله شهرين بالسجن دون وجود تهمة رسمية عليه !

لما تشوف ممثلنا كشباب أردني هيك بصير فيه ما بتتمنى غير السلامة والهجرة للكل ♥️#الحرية_لأبوغوش pic.twitter.com/1DTTGSBqhs — Rashed (@mubaidin_rashed) October 30, 2020

اما عائلة البطل الدولي فاكدت انها بانتظار ان يأخذ القضاء مجراه وقالت في بيان "اننا كلنا ثقة بالقضاء الأردني بانصاف ابننا حق الانصاف الذي لا ذنب له بأي شيئ حصل و هو ما نقوم نحن باتباعه بقضية اخرى متعلقة بنفس الموضوع و منظورة في القضاء المدني منذ عام ٢٠١٩ و ان القضية تم تكييفها لأحمد على انها جناية هي قضية تتعلق بقيد مدني ثاني مصدر قديما و لم يتم استخدامه ابدا من قبل ابننا احمد"

واوضحت العائلة ان احمد "لم يرتكب اي جناية كبيرة كما يتم تفسيرها بمعناها العامي للناس لا سمح الله، ولكن نستغرب تماما رفض تكفيل ابننا اكثر من مرة و نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بانصافه و هو الذي شهد لأبننا بالولاء و الانتماء و الاخلاق الحميدة".

أحمد أبو غوش لاعب تايكواندو أردني، (24 عاما) فاز بميدالية ذهبية للأردن في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو في منافسات التايكوندو وزن 68 كغم للرجال و هو ما يزال على مقاعد الدراسة في الجامعة الأردنية. وهي أول ميدالية رسمية للأردن في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية.