صدمة في مصر: وفاة وزير الصحة السابق بعد خطأ طبي

تعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة المصري السابق، لحادث طبي أسفر عن وفاته مساء أمس الاثنين، وقد حدث هذا الخطأ الطبي أثناء إجراءه جراحة في القلب.

بدأت الحادثة بأزمة قلبية مفاجئة ألمت بالوزير السابق البالغ من العمر 68 عامًا، مما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة لإجراء عملية جراحية عاجلة، ولكن، خلال سير الجراحة، وقع خطأ طبي أدى إلى وفاته فورًا، وفقًا للمصادر.

رثى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة الحالي، وزير الصحة الأسبق، وعبر عن حزنه العميق لرحيله، مشيدا بمسيرة الدكتور أحمد عماد الدين العلمية والبحثية المميزة، حيث حقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأعرب عبد الغفار عن تقديره لمساهمات الوزير الأسبق الكبيرة في تطوير قطاع الصحة في مصر وتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين تولى منصب وزير الصحة في سبتمبر 2015 واستمر فيه حتى يونيو 2018، حيث تم تعيين الدكتورة هالة زايد خلفًا له في هذا المنصب.

وُلد الدكتور أحمد عماد الدين في 8 يونيو 1955، وتوفي في نفس الشهر من العام 2023. حصل على درجة البكالوريوس في الطب في عام 1985، ثم حصل على درجة الماجستير في العظام في عام 1987، وأكمل درجة الدكتوراه في عام 1989.

ترك الدكتور أحمد عماد الدين إرثًا ملموسًا في مجال الطب والصحة خلال فترة توليه منصب وزير الصحة، حيث ساهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في مصر وأسهم في تطوير تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء من خلال إنشاء أول وحدة متخصصة في هذا المجال بجامعة عين شمس. وتحت إشرافه، تم تصنيف كلية الطب في جامعة عين شمس ضمن أفضل 300 كلية طب على مستوى العالم.

