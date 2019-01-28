صراع واشنطن طهران في العراق: طائرات اميركية تقصف الحشد الشعبي

عادل عبد المهدي ألغى عملية عسكرية للحشد الشعبي

كشف النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، الأحد، عن تفاصيل قصف جوي استهدف قوات الحشد الشعبي خلال الأيام القليلة الماضي في مناطق مختلفة من البلد.

وقال الجبوري في حديث تلفزيوني إن "الأيام الأربعة الماضية، شهدت قصفا جويا أمريكيا استهدف قوات الحشد الشعبي في منطقتي النخيب على حدود السعودية والثرثار بمحافظة صلاح الدين، بطائرات مسيرة".

وأكد السياسي العراقي أن "القصف أوقع خسائر في صفوف الحشد الشعبي، لكن السلطات العراقية تكتمت على الموضوع لأسباب مجهولة".

ولفت الجبوري إلى أن "رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ألغى عملية عسكرية للحشد الشعبي قبل دقائق من انطلاقها على الحدود مع سوريا".