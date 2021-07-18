صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني "أبو ظبي"

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، أمر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبو ظبي لعام 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أن حزمة المنافع السكنية تشمل صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية.

تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد، محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبوظبي لعام 2021، والتي شملت صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية. pic.twitter.com/kvhTckBiqH — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 18, 2021

وبحسب المكتب الإعلامي "تقدر قيمة حزمة المنافع السكنية الثانية التي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، 1.1 مليار درهم ويستفيد منها 803 مواطنين، وبلغت 3.31 مليار درهم منذ بداية العام 2021، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين".

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.