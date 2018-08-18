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صعود الصوفية في الانتخابات الباكستانية يثير قلق الأقليات الدينية

صعود الصوفية في الانتخابات الباكستانية يثير قلق الأقليات الدينية
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