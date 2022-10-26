صفارات الإنذار تدوي في مدن أوكرانيا.. و"خيرسون" تستعد لمواجهة قاسية

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في بما فيها العاصمة كييف ومدن أوديسا ونيكولاييف، وذلك تحذيرا من غارة جوية محتملة.

و على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام"، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة نيكولاييف، عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المدن، بسبب الغارات الجوية.

وكشفت سلطات مقاطعة زابوروجيه، النقاب عن حشود للقوات الأوكرانية، للقيام بهجوم جديد على المقاطعة، وتحديدا بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.

وقال عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، إن المواجهات اليومية متواصلة في مدينة فاسيلييفكا، وأن هناك ضربات مدفعية جارية بين الطرفين، حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهدف منطقتي أوريخوفو وغولييبول.

وترجح مصادر عسكرية أوكرانية، أن يشهد إقليم خيرسون جنوبي البلاد، الذي تسيطر روسيا على أجزاء منه، معارك قاسية وشرسة، بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال مسؤول أوكراني رفيع، إن الجيش الروسي يستعد، لمواجهة القوات الأوكرانية التي تحاول استعادة السيطرة على الإقليم، الذي يحمل اسم مدينة خيرسون التي عاصمته.

وكان يسكن مدينة خيرسون، قبل سيطرة القوات الروسية عليها، منذ 8 اشهر، حوالي 280 ألف نسمة.