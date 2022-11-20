صفحة ترامب على تويتر.. ارتفاع مهول بأعداد المتابعين

كسب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، في غضون 40 دقيقة على موقع تويتر أكثر من 1.6 مليون مشترك، بإضافة 1.3 مليون وذلك عقب إعادة تفعيله.

والرئيس الأمريكي السابق لم يغرد على صفحته جتى الآن ولم يكتب ترامب شيئا حتى الآن لكن الصفحة أصبحت مرئية مع جميع المنشورات السابقة ، وأتيحت الفرصة للمستخدمين للاشتراك وترك التعليقات والإعجابات.

وكانت ادارة تويتر في أوائل عام 2021 منعت دونالد ترامب من استخدام حسابه بعد وقت قصير من محاولة أنصار ترامب، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، منع الكونغرس الأمريكي من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وعند تجميد الحساب بشكل دائم في 8 يناير 2021، كان لصفحة@realDonaldTrump ما يقرب من 90 مليون متابع.