صفقة السلاح الاميركية للبحرين تبلغ 900 مليون دولار

صفقة أسلحة أمريكية بحرينيه بـ912 مليون دولار

أعلنت البحرين توقيع صفقة أسلحة مع شركة "بل" الأمريكية لصناعة الطائرات العامودية، لشراء 12 طائرة من نوع "AH-1Z فايبر" بقيمة 912 مليون دولار، وسيجري استلام الدفعة الأولى من الطائرات نهاية 2022.

وقال قائد سلاح الجو الملكي البحريني، اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، إن هذا النوع من الطائرات يعد الأحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم، ويشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو الملكي البحريني.

وأضاف أن "الطائرات تملك إمكانيات حديثة ومتطورة وقدرات قتالية عالية سواء فوق البحر أو البر، وستكون البحرين ثاني دولة مستخدمة لهذه الطائرة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "العقد الموقع مع الشركة الأمريكية يتضمن التدريب والخدمات اللوجستية".

يأتي ذلك في وقت تعاني البحرين (الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي)، أزمة مالية حادة وسط دعم خليجي لها من قبل السعودية والإمارات والكويت.