صفقة القرن لا تشمل دولة فلسطينية وتضمن أمن إسرائيل

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن خطة "السلام الأمريكية" المعروفة إعلاميا غير قائمة على أساس حل الدولتين، وتتضمن مقترحات لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن الخطة الأمريكية والتي طال انتظارها، واستغرقت أكثر من عامين من الجهود التي بذلها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، في أبعد تقدير بداية الصيف.

وأضافت أن الإيحاءات التي يقدمها مسؤولون أمريكيون بما فيهم كوشنر، تشير إلى أن الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كما كان يجري عليه التفاوض في العقدين الماضيين.

ولفتت إلى أن تفاصيل الصفقة مازالت محاطة بالسرية التامة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها بعد انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الخطة الأمريكية التي أعدتها إدارة ترامب، ستتتضمن مقترحات لتحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين من خلال ضخ استثمارات، إلا أنها ستمنع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل، وتمحورت حول الأمن الإسرائيلي.

عربي21