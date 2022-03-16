صفقة لشطب الحرس الإيراني من قائمة الإرهاب الاميركية

تبحث الادارة الاميركية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في اطار صفقة تلتزم طهران بموجبها بوقف انشطتها التصعيدية في المنطقة، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الاربعاء.

وذكر الموقع الأمريكي أن "إحدى الأفكار التي تناقشها إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن ستكون إعلانا عاما بأن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في إعادة تسمية الحرس الثوري الإيراني إذا لم تف إيران بتعهدها بوقف التصعيد في المنطقة".

وقال مسؤولون إسرائيليون أن "إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات".

واضاف هؤلاء المسؤولون أن "الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق إزاء الفكرة ، وخصوصا لأن الولايات المتحدة لم تطلب التزامات محددة من إيران بعدم استهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

ونيقل "اكسيوس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني".

وشدد المسؤول على أنه "بغض النظر عن أي شيء، سيبقى الحرس الثوري الإيراني على قائمة منفصلة للإرهاب ويخضع لعقوبات عديدة، وستظل الولايات المتحدة تمتلك مجموعة من الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالاتفاق النووي وأي قرار يتخذ سيشكل تفاهما ثنائيا منفصلا بين الولايات المتحدة وإيران".