صلاة الغائب على خاشقجي في اسطنبول ومدن عالمية

الصلاة على خاشقجي أديت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

تجمع المئات من الأتراك والمقيمين العرب بمسجد الفاتح في مدينة اسطنبول لأداء صلاة الغائب على الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل على يد فريق من الاستخبارات السعودي داخل قنصلية بلاده.

وكان رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا توران كشلاكجي قال قبل أيام، إنه تقررت إقامة صلاة الغائب على روح خاشقجي، وذلك بعد فقدان الأمل في العثور على جثته.

وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" قال كشلاكجي، الذي يعد من أصدقاء خاشقجي المقربين، إن صلاة الغائب التي ستقام في الفاتح، أحد أكبر مساجد مدينة اسطنبول الجمعة، ستشهد مشاركة عدد من المسؤولين وحضور كبير من العرب والأتراك.

وأضاف كشلاكجي أن بيت الإعلاميين العرب، خاطب رئاسة الشؤون الدينية التركية لكي تتضمن خطبة الجمعة في مساجد تركيا ذكرا لقصة الصحفي خاشقجي وقضية مقتله في قنصلية بلاده.

ويأتي إعلان صلاة الغائب، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بأنه لا توجد بأيدي السلطات التركية أي وثيقة أو دليل بخصوص الجثة، فيما أشارت تقارير تركية نقلا عن مكتب النائب العام إلى أن قتلة الصحفي السعودي لجؤوا إلى إذابتها بالأسيد بعد تقطيعها.

وكانت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز دعت المسلمين إلى إقامة صلاة الغائب في مساجد العالم، وتحديدا في المسجد النبوي في المدينة المنورة.

كشلاكجي في تغريدة على تويتر قال، إن صلاة الغائب على روح خاشقجي ستقام في مدن عديدة حول العالم مثل مكة ولندن وباريس وواشنطن وإسلام آباد وجاكرتا والرباط وتونس والكويت.



وقال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، إن صلاة الغائب على روح خاشقجي ستقام في مسجد "قوجا تبه" في العاصمة أنقرة، وفي مدن تركية عدة إلى جانب الصلاة في مسجد الفاتح باسطنبول.

وفي العاصمة الإندونيسية جاكارتا أقيمت صلاة الغائب على الصحفي السعودي الراحل خاشقجي.

وشارك 600 مصل في صلاة الغائب على "خاشقجي"، والتي أقيمت في مسجد أبي بكر الصديق بجاكارتا.

وأعلن الشيخ السعودي يوسف عبد الغني وهو إمام زائر لدى المسجد باللغة العربية أنه سيؤم المصلين في صلاة الغائب على خاشقجي.

ويزور عبد الغني المسجد ضمن مهمة بالتعاون مع إحدى منظمات الإغاثة الإنسانية.

وقبيل الصلاة قال عبد الغني إنه سيتم تأدية صلاة الغائب على "الشهيد جمال خاشقجي الذي قتل ظلما".

وأضاف أنّ صلاة الغائب "سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتقام عادّة على أولئك الذي يقاتلون من أجل الإسلام".

وتابع: "نصلي عليه ليرحمه الله ويغفر له خطاياه ويجعل قاتليه يدفعون الثمن".

يشار إلى أن صلاة الغائب أديت على خاشقجي فجر اليوم الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة وحضرها نجله صلاح وأقاربه.