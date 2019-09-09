صمت في طهران اثر غارات اسرائيلية قتلت 18 من الحشد الموالي لايران

اعلنت مصادر وتقارير عبرية ان قوات الاحتلال اطلقت 8 صواريخ على عدد من الأهداف الإيرانية في بلدة البوكمال السورية

ووفق التقارير فقد استهدفت الصواريخ الاسرائيلية مواقع ومراكز ومقرات الميليشيات الشيعية بالقرب من مدينة البوكمال (سوريا) التي تسيطر عليها إيران.

واوضحت ان من بين أهداف الهجوم كانت ميليشيا حزب الله العراقية.

ولم تعترف القوات الايرانية او المليشيات العراقية واللبنانية الموالية لها في سورية بالهجوم الاسرائيلي حتى كتابة الخبر

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن القصف تسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا من الإيرانيين والعناصر الموالية لها، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة بسبب وجود إصابات بليغة.

مصدر عراقي يقر بالهجوم

على صعيد متصل نقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد.

وأضاف أن “القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن”.

وأشار المصدر إلى أن “الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة”، مضيفا أن “القصف كان داخل منطقة ألبو كمال السورية”.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يشهد انتشارا لحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية وأيضا حركة النجباء وفصيلي فاطميون وزينبيون

اسرائيل رصدت اطلاق صاروخي

وفي خبر لاحق اعلنت قوات الاحتلال رصد عملية “إطلاق فاشل” لعدد من القذائف الصاروخية من قبل مجموعات قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر “تويتر”، اليوم الاثنين أنه “في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف أدرعي “تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق”.

واكد أدرعي أن “جيش الدفاع الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه”.

الا ان الناطق الصهيوني لم يعترف بالقصف على الاراضي السورية هذه المرة