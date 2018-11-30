صناع الأفلام في برنامج "صنع في قطر"

شهدت الدورة السادسة من مهرجان أجيال السينمائي الليلة، تألق صناع الأفلام القطريين والمحليين على السجادة الحمراء الخاصة بعروض أفلام "صنع في قطر" من تقديم أوريدو.

وشارك صانعو 16 فيلم في برنامج "صنع في قطر" في مراسم السجادة الحمراء حيث حظيوا بترحيب وتفاعل كبير من الجمهور والإعلام. وتقسم أفلام "صنع في قطر" إلى برنامجين يضم كل واحد ثمانية أفلام قصيرة.

وبعد العرض الناجح للبرنامج الأول الليلة، يعرض البرنامج الثاني في مساء السبت 1 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا في مسرح الدراما، يليه حفل جوائز "صنع في قطر".

ويعاد عرض جميع الأفلام في نوفو سينماز في اللؤلؤة قطر في يوم الأحد 2 ديسمبر، حيث يقدم البرنامج الأول في الساعة 5:30 مساءً والبرنامج الثاني في الساعة 8:30 مساءً.

سعر التذكرة لفعاليات وعروض مهرجان أجيال السينمائي 25 ريال قطري. تباع التذاكر الآن على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني http://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ticketinformation ، أو شخصياً في شباك التذاكر في متجر فناك في الدوحة فيستيفال سيتي ولاجونا مول، أو من شباك التذاكر الرئيسي لأجيال في كتارا في المبنى 12.

الشركاء الرسميون لمهرجان أجيال السينمائي 2018: الحي الثقافي كتارا "الشريك الثقافي"، Ooredoo "الشريك الرئيسي"، نوفو سينماز "الشريك الاستراتيجي"، فندق سانت ريجس الدوحة "الراعي المميز".

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حول مؤسسة الدوحة للأفلام

"مؤسسة الدوحة للأفلام" مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج "مؤسسة الدوحة للأفلام" على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل "مؤسسة الدوحة للأفلام" مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

Doha Film Institute

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.