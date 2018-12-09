"صنداي تايمز": ماي ستؤجل التصويت على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي
تصر ماي على أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح أمام بلادها
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن وزراء ومسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم، إنهم يتوقعون إعلان ماي اليوم الأحد عن تأجيل التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
وحسب الصحيفة، من المتوقع على نطاق واسع أن تخسر ماي التصويت، ويشعر الوزراء بالقلق من أن حجم الهزيمة قد يؤدي إلى إسقاط حكومتها.
وقالت الصحيفة إن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل لمناشدة الاتحاد الأوروبي للمرة الأخيرة تحسين اتفاق الخروج، نظرا لتمسك وزراء في حكومتها بضرورة الاستحصال على شروط أفضل من الاتحاد للفوز بتأييد النواب.
وتصر ماي على أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح أمام بلادها، وإلا ستتعرض لخروج مؤلم دون اتفاق أو العودة عن الخروج بالمطلق.
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