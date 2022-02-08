صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف يدعوان إلى منطقة خالية من "ختان الإناث"

عمان / القاهرة، 7 شباط/فبراير 2022 - "يحتفل العالم باليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) هذا العام تحت عنوان "تسريع الاستثمار لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ويتبنى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" رؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لإنهاء الممارسات الضارة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتتشارك الوكالتان في قيادة أكبر برنامج مشترك للأمم المتحدة بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ عام 2008.

وفي إطار هذه المبادرة المشتركة، أصدر أكثر من 2.2 مليون شخص من 16 دولة عام 2020 تصريحات عامة بشأن التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. بالإضافة إلى ذلك، تلقت أكثر من 570,000 فتاة وامرأة خدمات في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والوصول إلى العدالة، واكتسبت 90,302 فتاة في 3,622 مجتمعًا المهارات والمعرفة للدفاع عن حقوقهن ليصبحن عوامل تغيير.

ومن خلال التعاون مع الشركاء، كانت هناك جهود متسارعة لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المنطقة وبفضل البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتعاون مع الشركاء فقد اكتسبت الجهود لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المنطقة زخماً وقوةً.

ومع ذلك، هناك حاجة لتوسيع نطاق البرامج الحالية والتصدي للتحديات التي تنتظرنا. حيث أن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آثاراً جسدية وعقلية خطيرة وطويلة الأمد على حياة الفتيات والنساء. ويوجد في منطقة الدول العربية 50 مليون حالة تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو ما يمثل ربع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في العالم[1].

ويصادف هذا العام إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، مسترشداً برؤية جديدة: "عالم خالٍ من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث يكون للفتيات والنساء حق التعبير والاختيار والتحكم في أجسادهن". إن تولي الفتيات والنساء القيادة للقضاء على هذه الممارسة الضارة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الجماعي المتسارع متعدد القطاعات على المستويات المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وفي هذه المرحلة، سيقوم البرنامج المشترك (1) بزيادة الفرص للنساء والفتيات؛ (2) تعزيز البيئة الأسرية والمجتمعية التمكينية؛ (3) بناء وتوسيع حركة شبابية عالمية ترتكز على قيادة الفتيات المراهقات؛ (4) تعزيز الحوكمة لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ (5) تقوية قدرة أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات؛ و(6) سد الفجوة بين إيجاد الأدلة والاستفادة من البحوث للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

"إن التخلي الكامل عن تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية "ختان الإناث" يتطلب تعاونًا وتنسيقًا حقيقيًا بين أصحاب المصلحة على مستوى المجتمع المحلي والوطني والإقليمي والعالمي".

يشار الى ان البرنامج المشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف يعمل للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث على الحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال تدخلات في 17 دولة التي تنتشر فيها هذه الممارسة، حيث يوفر البرنامج فرصًا للفتيات والنساء للحصول على حقوقهن في الصحة والتعليم والدخل والمساواة من أجل المساعدة في إنهاء اختلالات القوة التي تدعم هذه الممارسة الضارة.