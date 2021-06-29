صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول يطلقان المؤشر المركب للسكان والتنمية

القاهرة، مصر، 29 حزيران/يونيو 2021 - سيطلق المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وجامعة الدول العربية في فعالية افتراضية المؤشر المركب للتنمية السكانية.



والمؤشر هو أداة تسمح بتتبع وقياس الإنجازات المتعلقة بالسكان والتقدم المحرز في التنمية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من منظور التنمية السكانية في الدول العربية .



ويعد المؤشر المركب للسكان والتنمية، الذي يصدره المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، مقياسًا شاملاً وأداة سياسية ترصد الإنجازات التي تركز على الأفراد باعتبارهم محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



المتحدثون في الفعالية:

- الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية

- الدكتور فوزي المهدي، وزير الصحة العامة في الجمهورية التونسية، رئيس المجلس العربي للسكان.

- الدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية



سيتم الإطلاق في حدث افتراضي مشترك يوم الأحد 11 تموز/يوليو في تمام الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت القاهرة) عبر تطبيق الزووم. سيتم بث الحدث مباشرة على صفحة المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية على الفيسبوك.



اللغة الرئيسية للحدث هي اللغة العربية. سيتم توفير الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية.