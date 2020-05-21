صندوق النقد يقر قرضا للأردن بقيمة 396 مليون دولار لتخفيف تداعيات كورونا

وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس آذار الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

من جانب آخر، سجل الأردن، الأربعاء، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 672 بما فيهم المتعافين (314) والمتوفين (9)، وفق ما أعلن وزير الصحة سعد جابر.

وقال جابر في إيجاز صحفي، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن الحالات توزعت كالآتي: حالتان في المفرق، و7 لسائقي شاحنات على حدود العمري، و7 حالات من عائلة واحدة لمخالطي سائق شاحنة مصاب، وحالة قادمة من السعودية، وحالتان من إربد، وحالة مخالطة لسائق الخناصري، و3 حالات قادمة من الخارج كانت تخضع للحجر الصحّي.

وحذر وزير الصحة سعد جابر الأردنيين من التزاور خلال أيام العيد خشية كورونا.

جدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أعلن عن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد - الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.

وأكد العضايلة أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصي الوبائي، وضرورة الحد من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.(وكالات)