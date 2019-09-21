صهر ترامب يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي يستضيفه ولي عهد السعودية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي سنوي في الرياض يستضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة أمس الجمعة عن شخص مطلع قوله إن "كوشنر لم يؤكد بعد حضوره رسميا، وسط توقعات بحضوره، بصفة أحد أعضاء الوفد الأمريكي".

ومن المحتمل أن يحضر كوشنر منتدى الاستثمار المستقبلي، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، المقرر عقده في الفترة الممتدة بين 23 و25 أكتوبر المقبل.

وقاطع ذلك المنتدى العديد من قادة الأعمال والشخصيات السياسية العام الماضي، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، من بين العديد من الشخصيات البارزة الذين انسحبوا من المنتدى آنذاك.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا لم يخفت حتى اليوم.

المصدر: الأناضول