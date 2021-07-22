صواريخ تتساقط على لبنان (فيديوهات)

سادت حالة من الذعر في منطقة جبيل والكورة في لبنان، بعد سقوط صواريخ متطايرة، إثر العدوان الاسرائيلي على حمص والقصير قرب الحدود اللبنانية السورية.

وتعليقاً على سقوط الصاروخ في لحفد، غرّد النائب عن جبيل زياد حواط على تويتر قائلاً: “أنقذ الله والطوباوي اسطفان أهالي لحفد الجبيلية والجوار من كارثة جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في البلدة. حمى الله لبنان واللبنانيين”، وختم: “نتابع الموضوع مع القوى الأمنية للكشف السريع عما حصل بالتحديد”.

لحظة سقوط صاروخ في لحفد pic.twitter.com/s9b7PGuceH — Cedar News - أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 22, 2021

وأثناء التصدي للقصف الجوي الإسرائيلي من قبل الدفاعات السورية، سقط صاروخ مجهول المصدر في منطقة لحفد في قضاء جبيل بين المنازل، وأحدث حفرة ضخمة متسببا بأضرار في عدد من السيارات والبيوت، فيما سقطت بقايا صاروخ في منطقة المجدل الكورة. وتسبّب الحادثان بحالة ذعر بين المواطنين.

ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لاستهداف الأراضي السورية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها صواريخ وبقايا صواريخ داخل الأراضي اللبنانية.