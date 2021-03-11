صواريخ حوثية جديدة واميركا تتحدث عن سلام قريب

قالت الولايات المتحدة الاميركية ان ثمة تقدم في خطة السلام في اليمن، فيما يتقدم الجيش اليمني على جبهة مأرب، بالتزامن مع سلاح ديد اعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران الشروع في استعماله.

تقدم بخطة السلام في اليمن

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إحراز “بعض التقدم المأمول” بشأن وقف إطلاق النار في اليمن. ودعت أطراف الحرب في اليمن إلى المزيد من الالتزام.

وقالت الوزارة، في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة في الخليج والأردن، إن على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنهاء هجومها على منطقة مأرب ووقف الهجمات على السعودية.

سلاح حوثي جديد

في المقابل واصلت جماعة الحوثيين استعراض قوتها الهجومية، رغم الدعوات الدولية المتكررة لها لخفض العنف والدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ووقف الهجمات على مأرب والأراضي السعودية.

وذكرت وكالة "سبأ"، في نسختها الخاضعة للجماعة، أنه تمت إزاحة الستار عن عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة، إضافة إلى أحدث الصناعات من مختلف أنواع الأسلحة.

والصواريخ الباليستية الجديدة التي تم الكشف عنها ولم تستخدم بعد هي من طراز "سعير" و"قاصم 2"، وصاروخ "قدس 2" المجنح، والتي يؤكد التحالف أنها نسخ من صواريخ إيرانية تم تهريبها إلى اليمن.

كما كشفت الجماعة عن عدة أنواع من الألغام البحرية، أطلقت عليها أسماء من قبيل "كرار 1" و"كرار 2" و"عاصف 3" و"شواظ" و"النازعات"، فضلا عن طائرات مسيرة جديدة تحمل أسماء من قبيل "وعيد" و"صماد 4" و"شهاب" و"رجوم".