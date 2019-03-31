صواريخ من غزة باتجاه مستوطنالت الغلاف

الصواريخ جاءت بعد استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مسرات العودة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية إن ثلاثة صواريخ سقطت، فجر الأحد، في مستوطنات غلاف غزة، دون وقوع إصابات.



وقالت مواقع إعلامية فلسطينية إن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب مراصد المقاومة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شخّص إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وذلك بعد وقت قصير من سماع صفارات الإنذار في تجمع "أشكول" إلى الشرق من القطاع.