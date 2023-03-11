صورة اليمة لفيل حمل السياح لعشرات السنوات في تايلاند

البوابه - كشفت صورة اليمة جدا حجم الأذى البالغ الذي لحق بأنثى فيل تبلغ من العمر 71 عاما، كانت تجبر على حمل 6 أشخاص دفعة واحدة على ظهرها لعشرات السنوات من العمل في خدمة حمل السياح في تايلاند.

وبدت منطقة الظهر لدى الفيلة المسنة باي لين مقوسة إلى الداخل على عكس التحدب الطبيعي للفيلة الذي يأتي على شكل قبة، وسط مطالبة منظمة اصدقاء الحياة البرية في تايلاند بتقاعدها عن العمل وإيقاف ظاهرة حمل الفيلة للسياح وهي العادة السياحية المنتشرة جدا في البلاد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التقوس العكسي للفيلة المسنة باي لين وحجم الضرر للعمود الفقري جاء نتيجة عقود من حمل وزن ضخم وهائل، إذ يعد ركوب الفيلة في تايلاند نشاطا سياحيا منتشرا بشكل كبير جدا فهو عمل مربح جدا لشركات السياحة والرحلات والمغامرات.

تطالب منظمة اصدقاء الحياة البرية في تايلاند بتقاعد الفيلة باي لين تبلغ من العمر 71 عاما عن العمل وإيقاف ظاهرة حمل الفيلة للسياح وهي عادة منتشرة جدا في البلاد.

وتحاول منظمات منظمة اصدقاء الحياة البرية في تايلاند منذ زمن بعيد منع شركات السياحة المحلية من استخدام الحيوانات بهذه الطريقة، إلا أنه لم تفلح في الحد من هذه الظاهرة.