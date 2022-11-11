صورة: الامن العراقي يعتقل حفيد شقيق صدام حسين

نشرت موقع وكالة نون الخبرية العراقية صورة قالت انها تعود لـ “حفيد شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين’ بعد القاء القبض عليه وتسليمه للامن العراقي

وقالت الوكالة ان المتهم اعتقل في لبنان على خلفية جريمة سبايكر، وكانت تقارير اعلامية لبنانية تحدثت في وقت سابق عن اعتقال عبدالله ياسر سبعاوي ، وهو حفيد شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان ياسر عم عبدالله قد ناشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنظمات العربية والدولية المهتمة والعاملة بحقوق الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، المعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ يونيو الماضي بتهم "كيدية".

وقال انه لاجئ سياسي غادر العراق وهو ابن 8 سنوات، ولم يعد إليه أبدا ولا حتى زيارة بسبب "حرمانه من الجنسية العراقية .. وكان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة".

وقد استقر عبدالله ياسر في لبنان، وفق عمه، الذي اكد انه "كان حريصا على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلا على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق".

وقال ياسر ان الجانب العراقي طلب من اللبنانيين تسليمه عبدالله ياسر سبعاوي بتهمة ارتكاب مجازر

ويبدو انه تم تسليم عبدالله الى السلطات العراقية على الرغم من اقرار القضاء اللبناني "أن الموقوف حائز على صفة لجوء سياسي من دولة أوروبية".