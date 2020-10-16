  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. صورة: عبد الله بن زايد يتلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”

صورة: عبد الله بن زايد يتلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 06:40
عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437
عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، من دون تحديد المزيد من التفاصيل.

ونشر بن زايد، تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها إن التطعيم ضد كورونا “طريقنا للعودة للحياة الطبيعية”. وأرفق التغريدة بصورته لحظة تلقيه اللقاح، وهشتاغ #تم_التطعيم.

ووفق ما أفادت به وكالة “الإمارات اليوم” فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

وكانت الإمارات، أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437، فيما تم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...