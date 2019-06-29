صورة على فيسبوك وراء الاعتداء على المهندسين العرب بكازاخستان

قال مصدر في وزارة الخارجية الاردنية ان اعتداء تعرض له مهندسون عرب بينهم اردنيون على يد مئات الاهالي والعمال الغاضبين في احد مواقع العمل لشركة مقاولات في كازاخستان، تسببت به صورة نشرها لبناني يعمل في الشركة.

ونقل موقع "عمون" عن المصدر قوله إن الهجوم الذي تعرض له مهندسون اردنيون وفلسطينيون ولبنانيون جاء بعد خلاف بدأ بين أحد السكان وموظف عربي في الشركة.

وقالت قناة "الجديد" إن الموظف المقصود لبناني الجنسية، وأن الخلاف سببه صورة نشرها في حسابه على فيسبوك ويظهر فيها وبيده جهاز لا سلكي وخلفه فتاة كازاخستانية، وبدا لاقط الإرسال الخاص بالجهاز في الصورة يغطّي فم الفتاة وراءه، الأمر الذي اعتُبر مسيئا بحق البلد.

واضافت القناة أن الصورة أثارت حفيظة المواطنين هناك واعتبروها مسيئة بحق الفتاة، وما إن انتشرت حتّى تجمّع عمال كازاخستانيون وطوقوا مكان عمل الشاب وعمدوا إلى التهجم على جميع العمّال هناك بالضرب المبرح، ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح بليغة.

وبينت أن الشركة حاولت إخراج العمال العرب من المجمّع، بعد محاولات عديدة، وتمكّنت مؤخرا من إخراجهم بباصات لنقلهم إلى مدينة أخرى تبعد نحو 5 ساعات، ولكن الباصات تتعرّض أيضاً للرشق بالحجارة، على الرغم من استقدام تعزيزات عسكرية لتأمين خروجهم.

ولاحقا، نشر اللبناني المتسبب بحادثة الاعتداء مقطع فيديو اعتذر فيه من الشعب الكازاخستاني موضحا أنه لم يكن في نيته الإساءة لزميلته بالعمل.

وقال إيلي داوود في المقطع "أعتذر من أصدقائي ومن الأهالي في كازاخستان، البلد الذي أعمل فيه منذ نحو عامين، ولي الشرف أن أعمل في هذا البلد وأعيش فيه".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي أن جميع المهندسين الأردنيين في كازاخستان بخير.

وقال الصفدي، "كلهم بخير الحمد لله. نقلوا إلى منطقة آمنة وسيصلهم سفير المملكة على أول رحلة إذ أنهم بعيدون ٢٥٠٠ كم عن العاصمة".

واضاف ان السفير الأردني سيكون بين المهندسين الذين تعرضوا لاعتداء من قبل عمال، السبت، داخل احدى الشركات، غدا الساعة ٨ صباحا.

وتابع الصفدي، "ننسق مع السلطات هناك وتم توفير الحماية اللازمة وتم أيضا الاتصال مع مدير الموقع وهو مواطن أردني وأكد أيضا أن كل الأردنيين بخير الحمد لله".

وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة قال في تصريح اورده موقع الخارجية وشؤون المغتربين اّلسفير سفيان سلمان القضاة بأن مركز عمليات الوزارة يتابع بشكل مستمر من خلال سفارتنا في نور سلطان (أستانا) حادثة اعتداء على مجموعة من المهندسين بينهم أردنيون يعملون لدى شركة "المقاولون المتحدون CCC" في جمهورية كازاخستان.

وأوضح القضاة بأن سفيرنا في كازاخستان ومنذ أن تواردت أخبار الاعتداء، والتي وقعت بمخيم للشركة المذكورة في مدينة تينجيز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو ٢٢٠٠ كيلو متر، قد طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازاخستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الأمنية الفورية للمواطنين الأردنيين هناك.

وأكد الناطق الرسمي بأن السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الأردنية وأن الأمور قد أصبحت الآن تحت سيطرت الأمن و تم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة إلى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة.

وأكد القضاة أن الأردنيين العاملين في المنطقة هناك بخير وهناك إصابات طفيفة تم توفير العناية الصحية المطلوبة لهم وأن السفارة مستمرة بالتواصل مع كافة الأردنيين العاملين للاطمئنان على أوضاعهم وتأمين احتياجاتهم. وطلب في حال توفر أية معلومات تتعلق بإصابة مواطن أردني هناك التواصل الفوري مع السفارة الأردنية في كازاخستان او مع مركز العمليات في وزارة الخارجية هاتف 00962795497777 وعلى مدار الساعة.