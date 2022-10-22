صورة: فنانة مغربية تتعرى لاثبات "مغربية الزليج"

بلباس شفاف، وجسد شبه عاري، وحركة اغرائية، نشرت الممثلة المغربية لبنى أبيضار صوره لها امام لوحة من الزليج بحجة اثبات مغربية هذا النوع من الرسومات وللتاكيد على انه موروث ثقافي مغربي وفق تقارير اعلامية مغربية

وبررت لبنى ابيضار صورتها التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بانه يهدف الى " دفاعها عن الزليج المغربي والموروث الثقافي المغربي" وقالت انه جاء تعقيبا على ما وصفته بـ "سطو إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية" في اشارة الى تصميم شركة اديداس الالمانية زيا للمنتخب الوطني الجزائري، قالت الرباط انه من موروثها الثقافي والشعبي، فيما تؤكد الجزائر انه متواجد في غالبية الاثار الجزائرية وهو موروث مغاربي لكافة دول المنطقة ولا يقتصر على المغرب لوحده.



في الاطلالة الفاضحة ظهرت الفنانة المغربية لبنى ابيضار بفستان شفاف ويكشف الكثير من جسدها ومفاتنها وقامت بحركة جنسية امام لوحه من الزليج وعلقت “الزليج المغربي … أصالتنا وحداثتنا”.

واندلعت معركة سياسية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بين المغاربة والجزائريين وتمسك كل منها بموقفه ، فيما اعلنت شركة اديداس التي قدمت المنج انها انهت قضية بالتراضي مع المغرب من دون ان توضح ماهية الحل

