صورة نادرة لوالد الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن

نشر موقع إلكتروني صورة نادرة لوالد الأميرة رجوة بنت خالد آل سيف، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وتعود الصورة إلى عام 1975.

الصورة، التي نُشرت على موقع "عمون" الأردني، تُظهر خالد آل سيف إبان تخرجه من كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت.

وقد قدّم الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الصورة إلى وكالة عمون الإخبارية، واستُخرجت من الكتاب السنوي للجامعة لخريجي عام 1975.

وتمت مراسم عقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشابة السعودية رجوة بنت خالد السيف، في قصر زهران بالعاصمة عمان، وذلك يوم الخميس الماضي.

وترأس عقد القران "إمام الحضرة الهاشمية"، الشيخ أحمد الخلايلة، الذي سبق له أن أشرف على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في شهر مارس/أذار من العام الحالي.

كما حضر مراسم القران حوالي 140 شخصًا، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، بالإضافة إلى رؤساء وزعماء الدول وأفراد عائلة رجوة السيف.

والد الأميرة رجوة

والد الأميرة رجوة آل سيف هو السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، الذي ولد في عام 1953 ويبلغ من العمر 70 عامًا.

ويشتهر خالد آل سيف كرجل أعمال بارز في السعودية، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة شركات السيف التي تعمل في مجالات الرعاية الصحية، والبناء، والأمن.

وينتمي خالد آل سيف وعائلته إلى قبيلة سبيع المشهورة، والتي تحتل مكانة بارزة في العلاقات النسبية والصهر مع أسرة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتتكون أسرة خالد آل سيف من 4 أشقاء وهم: سامي، محمد، فيصل، وبثينة، ولخالد آل سيف أيضًا 4 أبناء وهم: رجوة، دانا، فيصل آل سيف، ونايف آل سيف.



