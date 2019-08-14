صور أقمار اصطناعية إسرائيلية: مستودع الذخيرة ببغداد تعرض لهجوم جوي

نشرت شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الاصطناعية اليوم الأربعاء صوراً لمستودع للأسلحة في جنوب بغداد تظهر تعرضه لغارة جوية .

وقالت شركة اميغ سات انترناشونال الإسرائيلية، إن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر “إن من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية، أعقبها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزّنة في المستودع “، بحسب صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

كان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قد صرح بأن “انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد”.

ووفقا لتقارير أجنبية، فإن إسرائيل تنشط بشكل متزايد في تنفيذ ضربات جوية ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق، إضافة إلى قيامها بشن هجمات ضد أهداف إيرانية في سورية لمنع توضع إيران عسكريا هناك