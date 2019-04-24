صور: أولمبيا تحتضن أطياف من الكويت 2

أقام نادي الصحافة والنجوم تحت رعاية مجمع أولمبيا وحضور الشيخة سهيلة سالم الصباح وأصغر سيدة أعمال سلفانا دلشاد ود جاسم المضف معرض ومتحف الفنانين (أطياف من الكويت 2) الذي أقيم في قلب مجمع أولمبيا بالسالمية وعلى مدى ثلاث أيام بمشاركة عدد من الفنانين التشكيلين وبعض المبادرات الكويتية الشابة ومتحف عتيج

للمعارض التراثية والحرفية ، وبعض الفرق التطوعية المنجزة وذلك يوم أمس الأثنين وصاحب هذه المعرض أضخم متحف فريد من نوعه للكابتن الدولي المعتزل سعد الحوطي الذي عرض مقتنيات رياضية خاصة خلال مشواره الكروي والذي كان أضافة للحدث .

وعلى هامش هذه الاحتفالية

وصرح جمال العدواني صاحب فكرة معرض (أطياف من الكويت2) ل للصحافة قائلاً: «يضم المعرض العديد من الاركان فمثلاً: الركن الأول بعنوان متحف للكابتن الدولي سعد الحوطي حيث قدم لنا مقتنيات خاصة جدا تستعرض أهم المحطاته الرياضية في الملاعب المحلية والخليجية والدولية ومشاركته في كأس العالم وهذه المقتنيات تعتبر بمثابة ثروة قومية لا تقدر بثمن

. وأيضاً العديد من المجلات القديمة التي تبرز الجيل الرياضي الذهبي

والركن الثاني يضم مجموعة من الفنانين التشكيليين بقيادة الفنان التشكيلي أسعد بوناشي ومشاركة مميزة للفنان عادل المشعل والركن الثالث مشاركة من متحف عتيج من الاعمال التراثية القديمة والمقتنيات الخاصة بهم للباحث التراثي يعقوب عبدالله .

أما الركن الرابع والأخير هو الفرق التطوعية حيث يشتمل على أكثر من 10 فرق قدمون انجازاتهم لكن أبرزهم فريق فكرة التطوعي وفريق زوم التطوعي أضافة مشاركة فعالية من فندق السفير الفنطاس وناشط البيئي خالد الحسن وبعض المشاريع الصغيرة

تعد هذه المبادرة بمناسبة احتضان مجمع أولمبيا المواهب الكويتية الشابة ودعمهم في كل المياديين والمجالات الحياة وأضافة يضم المعرض نخبة من الكوادر والطاقات الشبابية الكويتية، تعد هذه المبادرة الثانية في الكويت ونتطلع الى مستوى الخليج العربي قريباً. أضاف العدواني قائلاً: «المعرض استمر على مدى ثلاث أيام وحظى بحضور وتفاعل الجمهور بشكل فاق التوقعات ومن خلالكم نشكر إدارة المجمع وكافة المشاركين لنجاح هذه الاحتفالية

وعلى هامش الاحتفالية صرحت أصغر سيدة أعمال العراقية سلفانا دلشاد بسعادتها بمشاركتها بهذا الحدث الكويتي الشبابي التطوعي خاصة وأنها أتت من العراق للمشاركة والحضور فعاليات في الكويت وتمنت بأن تكرر الزيارة قريبا لأنها أحبت الشعب الكويتي المضياف .