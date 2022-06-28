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شاهد الاسير الاسرائيلي الذي اعلنت حماس عن تدهور صحتة

منشور 28 حزيران / يونيو 2022 - 03:18
هشام السيد الاسير لدى حماس
هشام السيد الاسير لدى حماس

بعد ساعات من تاكيد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس عن تدهور الوضع الصحي لاحد الاسرى الاسرائيليين لديها، قامت اليوم بنشر صور وفيديو للجندي المريض وهو هشام السيد احد اربعة جنود قالت الحركة الفلسطينية انهم اسرى لديها

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تدهور صحة هشام السيد

وظهر هشام السيد هشام السيد ممددا على السرير وقد ارتبط بجهاز تنفس ، وعرضت حماس صورة والفيديو الى جانب بطاقة هويته الشخصية علما ان الحركة لم تعلن عن اسمه في بداية الاعلان عن الوضع الصحي المتدهور لاحد الاسرى

 

اسرائيل: فيديو الاسير مؤلم

الى ذلك قال عضو الكنيست الاسرائيلي ميكي زوهار ان ما نشرته حماس مؤلم واضاف في تصريحات  “هشام السيد مواطن إسرائيلي، رغم كل الظروف المحيط بالحادثة وكل الفرضيات بأنه يعاني من مرض انفصام الشخصية، يبقى أن نرى ما الذي ستقرره قوات الأمن بشأن هذه القضية”.

 

 

وحمل يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من الليكود حماس المسؤولية عن "صحة هشام السيد، ويجب عليها أن تسلمه إلى إسرائيل، فأي تدهور في وضعه ستتحمل مسؤوليته وسيؤدي إلى رد غير متناسب من إسرائيل”، على حد تعبيره.

 

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، قد أكد في تغريدة له، أمس الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كلمات دالة:حماسهشام السيدالقسامابو عبيدة

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