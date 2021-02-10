صور: الحوثي تقر باستهداف طائرات مدنية سعودية

اقرت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في اليمن باستهداف الطائرات المدنية في مطار ابها السعودي وقالت انها استخدمت أربع طائرات مسيرة، لافتة إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وادعى المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة الحوثية يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني".

وأوضح أنه تم استهداف المطار بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وتمسك بمواصلة الهجمات المماثلة

أظهرت صور أولية حجم الأضرار التي تعرضت لها طائرة أبها المدنية، بعد استهدافها، اليوم الأربعاء وكشفت الصور تعرض الطائرة السعودية لحريق، والتي كانت تقف على أرض مطار أبها الدولي.

اعتداء ارهابي حوثي

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

أكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين".

وأشار إلى أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

كما أظهرت الصور التي نشرتها شبكة "الحدث"، تعرض جزء من هيكل الطائرة للتلف وتضرره، بالإضافة إلى ظهور بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة وهي من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة دون طيار الإيرانية "أبابيل تي".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين التي تدعمهم ايران