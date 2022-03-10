صور: الدكتور الربيعة يلتقي بتوأمين سياميين اردنيين بعد 12 عام من فصلهما

على هامش زيارة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الى العاصمة الاردنية احتضن التوأمين امجد ومحمد بعد 12 عام من اجرائه عملية جراحية لفصلهما.

وقد استقبل الدكتور عبدالله الربيعة التوأمين امجد ومحمد ووالديهما في مقر السفارة السعودية في الاردن، وكان الدكتور الربيعة قد اجرى لهما عملية جراحية ناجحة عام 2010 لفصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية.

واكد الدكتور السعودي البارز : امجد ومحمد هم ابنائي في الأردن والشعب الأردني هو اسرتي الكبيرة في هذا البلد الشقيق.