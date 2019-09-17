صور: السعودية تؤكد تورط ايران في هجوم ارامكو وتدعو الامم المتحدة للتحقيق

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستدعو خبراء دوليين، ومنهم من الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق على الهجوم على منشأتي نفط كما دعت العالم لإدانة المسؤولين عنه في الوقت الذي تبلغت عن تورط ايران المباشر في الهجوم على منشآتها النفطية

دعوة للتحقيق

وأفاد بيان للوزارة بأن التحقيقات الأولية أظهرت استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الذي تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط وألحق أضرارا بأكبر معمل تكرير في العالم.

وأضاف البيان “تؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات”.

وذكرت الوزارة أن الهجوم استهدف في المقام الأول إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد “للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة ارامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية” في مايو أيار.

اميركا: ايران متورطة

في الاثناء ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران مصدر الهجوم على معملي أرامكو السبت.

وبحسب الصحفية، أكد مسؤولون أميركيون أن معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية. وقد أبلغ المسؤولون الأميركيون السعودية بهذا الأمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد كتب الأحد على “تويتر”: “ليس هناك دليل على أنّ الهجوم شُنّ من اليمن”، مضيفاً أن “إيران شنّت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالميّة”.

ايران وليس الحوثي

وسلط تقرير إخباري، امس الإثنين، الضوء على الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو ، مقدمًا أربعة دلائل تُشير إلى ضلوع إيران المباشر في الهجوم وليست ميليشيات الحوثيين، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكشف التقرير التي نشرته صحيفة ”كيهان لندن“، للمحلل الإيراني بابك تقوايي، أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على ”أرامكو“ هي صواريخ كروز من طراز ”القدس“ إيرانية الصُنع، وليست صواريخ ”قاصف2“ التي أعلنت ميليشيا الحوثي عن استخدامها في الهجوم.

وأكد أن المنطقة التي وقعت بها الهجوم، وهي محافظة بقيق تبعد عن اليمن بمسافة تصل إلى 800 كلم، أي ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف مدى صواريخ ”قاصف2“ للطائرات المسيرة التي أعلنت ميليشيا الحوثي الاستعانة بها في الهجوم.

واعتبر أن مدى صواريخ ”قاصف2“ التي تمتلكها ميليشيا الحوثي أكبر الأدلة التي تُشير إلى كذب ادعاء مسؤوليتها عن الهجوم، وإنما تعود لصواريخ كروز القدس الإيرانية.

وقدّم الكاتب الإيراني دليلًا آخر على كون الصواريخ إيرانية، مشيرًا إلى أن الصور التي نشرتها وزارة الدفاع السعودية ومقاطع الفيديو التي تداولها المواطنون في المملكة والكويت، أظهرت أن بقايا الصواريخ تعود لصواريخ القدس الإيرانية، وأنها أُطلقت من الأراضي العراقية عن طريق قوات تابعة لفيلق ”القدس“ المندرج تحت قوات

واستدل الكاتب على رأيه بدليل ثالث، عندما استدعى واقعة بتاريخ 14 مايو/أيار 2019، وهي المرة الأولى التي تُطلق فيها الميليشيات التابعة لإيران هجمات على منشآت النفط السعودية، من الأراضي العراقية عبر صواريخ كروز، وبالتحديد على مواقع رقم 8 و9 لمضخات النفط التابعة لشركة أرامكو “.

وأشار إلى أن تحقيقات المتخصصين الأمنيين الأمريكيين التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية وقتها، كشفت أن مصدر الهجوم الأراضي العراقية وليست اليمن، فيما تُظهر مقاطع الفيديو للمواطنين في الكويت أن الهجوم جاء من الحدود العراقية.

بحسب الكاتب الإيراني، يتمثل الدليل الرابع في ”بحث الصوت الذي يظهر في مقاطع الفيديو للمواطنين الكويتيين صباح يوم الهجوم، والذي يبين أن الأجسام الطائرة وبقايا الصواريخ قادمة من جهة العراق، وأنها كانت مزودة بمحركات نفاثة وصواريخ كروز“.

وتابع ”بعد إطلاق صواريخ كروز وصل عددها من 3 إلى 4 صواريخ، وقعت أجزاء منها في غرب الأراضي الكويتية، ثم وصلت إلى هدفها في السعودية لضرب منشآت أرامكو، وهو استخدام واضح لصواريخ كروز القدس من قبل ميليشيات تابعة لإيران“.

واختتم الكاتب الإيراني تقريره بالتنويه إلى ”أن صواريخ كروز القدس بعد مرورها بالأجواء الكويتية، أثارت قلق مسؤولي الكويت، الأمر الذي استدعى استعداد القوات المسلحة الكويتية لإسقاط أي صاروخ يمر عبر أجوائها“.