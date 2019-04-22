صور: السعودية تحبط هجمات ارهابية وتكشف عن هوية عناصر داعش

اماطت الرياض اللثام عم هوية مجموعة متطرفة هاجمت يوم امس الاحد منطقة الزلفي حيث لقي المهاجمين الاربعة مصرعهم، فيما كشفت عن احباط مخطط ارهابي كبير كان يستهدف البلاد واعتقال 13 متطرفا طرفا في هذا المخطط.

واعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية إنه وبعد التحقيقات الأولية التي تلت الهجوم المسلح في الزلفي فان المهاجين هم

- حمود محمد الحمود

-عبد الله إبراهيم محمد المنصور

- سامر عبد العزيز عبدالكريم المديد

-سلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد.

وأكد أنهم جميعا ينتسبون وينتمون لتنظيم "داعش".

اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم:

1 – المواطن / عبدالله حمود محمد الحمود

2 – المواطن / عبدالله إبراهيم محمد المنصور

3 – المواطن / سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد

4 - المواطن / سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد

وجميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. pic.twitter.com/FUWiR9T5dE — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

واعلنت الداخلية على لسان المتحدث باسمها أن التحريات مكنت من تحديد استراحة في حي الريان مستأجرة باسم عبد الله الحمود وهو احد المهاجمين اتخذوا منها وكرا للإعداد والتخطيط للهجوم.

#رئاسة_أمن_الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره، ولكن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم وتظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة.#واس pic.twitter.com/fxAXJlGYNT — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وأكد أنه عثر بداخلها على ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وتابع بالقول إن قوات الأمن عثرت على 5 أحزمة ناسفة، منها 4 كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، مشيرا إلى أن الأحزمة تحتوي على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال ( بفضل الله ) من تحديد استراحة في حي ( الريان ) بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم ( عبدالله الحمود ) أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيطي للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معمل لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.#واس pic.twitter.com/3vkyxAVEKJ — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وعثر الأمن السعودي على 64 قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد 25 كوع سباكة مشركة، و61 ماسورة سباكة مشركة، منها 9 في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد 3 جوالات بالاضافة الى 3 قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير، و2 سلاح رشاش كلاشنكوف، و6 مسدسات، وعددا من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى 4 أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها 900 كغ.

احباط مخطط واعتقال الخلية

على صعيد متصل أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة في السعودية، أن الاجهزة الامنية اعتقلت 13 شخصا خططوا لأعمال ارهابية

وقال ان الاجهزة الامنية قامت فجر الاثنين عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

1 ـ فيصل بن محمد الخضير

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود pic.twitter.com/W7gCK8dUoS — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود

6 ـ مصعب بن مد الله المديد

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش.#واس pic.twitter.com/t9VRy8frul — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت pic.twitter.com/i1YnoLX8xh — واس (@spagov) ٢٢ أبريل ٢٠١٩