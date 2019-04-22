صور: السعودية تحبط هجمات ارهابية وتكشف عن هوية عناصر داعش

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 04:04
احباط مخطط ارهابي
احباط مخطط ارهابي

اماطت الرياض اللثام عم هوية مجموعة متطرفة هاجمت يوم امس الاحد منطقة الزلفي حيث لقي المهاجمين الاربعة مصرعهم، فيما كشفت عن احباط مخطط ارهابي كبير كان يستهدف البلاد واعتقال 13 متطرفا طرفا في هذا المخطط.

واعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية إنه وبعد التحقيقات الأولية التي تلت الهجوم المسلح في الزلفي فان المهاجين هم

- حمود محمد الحمود

-عبد الله إبراهيم محمد المنصور

- سامر عبد العزيز عبدالكريم المديد

-سلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد.

وأكد أنهم جميعا ينتسبون وينتمون لتنظيم "داعش".

واعلنت الداخلية على لسان المتحدث باسمها أن التحريات مكنت من تحديد استراحة في حي الريان مستأجرة باسم عبد الله الحمود وهو احد المهاجمين اتخذوا منها وكرا للإعداد والتخطيط للهجوم.

وأكد أنه عثر بداخلها على ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وتابع بالقول إن قوات الأمن عثرت على 5 أحزمة ناسفة، منها 4 كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، مشيرا إلى أن الأحزمة تحتوي على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

وعثر الأمن السعودي على 64 قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد 25 كوع سباكة مشركة، و61 ماسورة سباكة مشركة، منها 9 في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد 3 جوالات بالاضافة الى  3 قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير، و2 سلاح رشاش كلاشنكوف، و6 مسدسات، وعددا من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى 4  أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها 900 كغ.

احباط مخطط واعتقال الخلية 

على صعيد متصل أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة في السعودية، أن الاجهزة الامنية اعتقلت 13 شخصا خططوا لأعمال ارهابية

وقال ان الاجهزة الامنية قامت فجر الاثنين عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا

 

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