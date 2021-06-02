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صور: النيران تلتهم عشرات خزانات النفط الايرانية

منشور 02 حزيران / يونيو 2021 - 04:39
اشتعال النيران في 18 خزانا
اشتعال النيران في 18 خزانا

اعلن التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران حيث اندلع اليوم الأربعاء حريق كبير.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.

 

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التلفزيون الإيراني: النيران تشتعل في 18 خزانا للنفط في مصفاة طهران (صور)

twitter

التلفزيون الإيراني: النيران تشتعل في 18 خزانا للنفط في مصفاة طهران (صور)

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