صور: النيران تلتهم عشرات خزانات النفط الايرانية

اعلن التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران حيث اندلع اليوم الأربعاء حريق كبير.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.

#Iran : Massive black clouds of smoke from fire in refinery in southern Tehran - hours after fire in one of biggest ships in Iranian navy, which sank in Gulf of Oman #ایران #تهران pic.twitter.com/wtstO9QS2M — sebastian usher (@sebusher) June 2, 2021

Efforts since Tuesday night to save the largest Naval ship (Kharg) belonging to the #Iranian army has failed after it caught fire and sunk in the Gulf near #Oman. #Iran #إيران #عُمان pic.twitter.com/gBDOaBzit0 — Reemjihad (@Reemjihad1) June 2, 2021

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