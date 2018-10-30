صور: امطار غير مسبوقة على الامارات وتعطيل المدارس في الفجيرة

امطار غير مسبوقة على الامارات

اوقفت السلطات في امارة الفجيرة الدراسة في سبع مدارس بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، مسببة أضراراً مادية كبيرة فيها.

وتقع تلك المدارس التي يدرس فيها أكثر من 3700 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية والتربوية في مناطق جبلية ووعرة، وقد يتعرضون للخطر في حال هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية والشعاب، خصوصاً أن معظمها تقع على شوارع قريبة من الوديان.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات حذر مرتادي البحر في الخليج العربي من ارتفاع الموج بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا والتي تصل سرعتها إلى 40 كم / ساعة.

وقال المركز في بيان له أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 ويصل إلى 7 أقدام في العمق، وذلك حتى الساعة 11 مساء الثلاثاء.

كما دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظرا لتقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها إمارة دبي.