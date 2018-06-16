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صور: باريس تشيد دفاعات حول "ايفيل" لحمايته من الارهاب

صور: باريس تشيد دفاعات حول "ايفيل" لحمايته من الارهاب
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