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صور: تعثر وزير الخارجية الايراني تعكس الوضع الايراني

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2019 - 02:19
وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة
وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة

نشر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس نادي الهلال السعودي السابق، صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يظهر فيها وهو يتعثر في السجاد وكاد أن يسقط على السلم وأظهرته الصورة كأنه يرقص .

وعلق ” بن مساعد” على الصورة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: ” وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة ووزير الخارجية الإيراني أبدع في ذلك دون أن يتحدث ..والصورة تشهد“.

 


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