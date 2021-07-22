صور تكشف سر الملء الثاني في "سد النهضة".. واثيوبيا ترد على السيسي

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن سر في سد النهضة، بعد الملء الثاني، بحسب تصريحات لخبير المياه المصري عباس شراقي.

وقال شراقي: "إن المسؤولين في إثيوبيا، لم يذكروا لشعبهم كمية المياه الحقيقية المخزنة في السد، بعد الملء الثاني".

وبين خبير المياه المصري عبر صفحته على "فيسبوك" إنه "بمقارنة صورة بحيرة سد النهضة حاليا من الأقمار الصناعية بصورة نموذجية للبحيرة عند منسوب 573 مترا فوق سطح البحر باستخدام بيانات نموذج الارتفاع الرقمي (Digital Elevation Model, DEM) نجد أنهما متطابقتان، مما يؤكد أن التخزين الثانى 3 مليار متر مكعب عند منسوب 573 متر باجمالي 8 مليار متر مكعب".

حجم التخزين

وتابع: "لذلك لم يذكر أي مسؤول إثيوبي حتى الآن حجم التخزين الحقيقي لهذا العام حتى لا يكون صدمة للإثيوبيين الذين يعتقدون أن التخزين 13.5 مليار متر مكعب هذا العام".

وأوضح: "طبيعي أن يكون تأثير هذا التخزين المحدود ضعيف على مصر والسودان وليس معنى ذلك أن أي تخزين لن يتسبب في ضرر لهما كما يدعي وزير المياه الإثيوبي، بل يعتمد الضرر على حجم التخزين في سد النهضة، وحالة الأمطار، وكمية المخزون في السدود السودانية والسد العالي".

منسوب البحيرة

وقال: "أول صورة للتخزين الثاني غير المكتمل ويظهر فيه وصول البحيرة عند منسوب 573 مترا وهو ما يعادل إجمالي 8 مليار متر مكعب، وتظهر الزيادة المحدودة لبحيرة السد نتيجة حجز 3 مليار متر مكعب فقط منذ أن بدأ التخزين خلال الفترة 4 - 19 يوليو 2021، ويظهر تدفق الفيضان أعلى الممر الأوسط، مما اضطر إثيوبيا إلى سحب جميع المعدات وإعلان انتهاء التخزين لهذا العام".

الممر الأوسط

وتابع: "لن يبدأ أي عمل خرساني على الممر الأوسط قبل فبراير 2022، كما أن أول توربينين على مستوى منخفض غير جاهزين للعمل رغم إمكانية عملهما بكمية مياه أكثر من 4 مليار متر مكعب، وتأمل إثيوبيا الانتهاء من تركيبهما وتوليد حوالى 750 ميغاوات فى أكتوبر القادم حينئذ تكتمل المرحلة الأولى التي كان مقررا لها نهاية 2014 والتي كان نصيبها الفشل طوال السنوات السبع الأخيرة حتى الآن".

إثيوبيا ترد على السيسي

من جهة أخرى وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا "مع التعاون والتنمية المشتركة"

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية: "لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقًا نهائيًا".

وأضاف: "لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم".

كما جدد مفتي استعداد بلاده: "لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي".

مخاوف المصريين

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في خطاب الخميس الماضي: "إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه".

وتابع: "أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية".

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.